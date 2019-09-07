Один из жителей исторического здания, расположенного в центре Одессы, достроил снаружи частный лифт на четвертый этаж.

Памятник архитектуры расположен по адресу Греческая, 25 / Екатерининская, 25, также известен одесситам как "дом с длинным балконом". Теперь там достроили еще и частный лифт, сообщает "Думская".

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Пока неизвестно, есть ли у жильца дома, который установил лифт, разрешение на такого рода работы. актуальным остается вопрос насколько это законно вообще.

Доходный дом Матфея Маврокордато был построен в 1903-1905 годах по проекту архитектора Дмитренко. Здание оформлено в эклектичном стиле. Обошелся тогда дом до одного миллиона рублей.

Частный лифт на четвертый этаж здания



Обладает владелец соответствующими разрешениями на такие работы неизвестно

