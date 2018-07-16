В Одесский порт прибыл первый в этом году танкер с газом для автомобилей

На рейд Одесского порта прибыл танкер-газовоз GAMMAGAS. Судно доставило в порт 2150 тонн импортного сжиженного газа, предназначенного для заправки автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

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Это первая в 2018 году партия импортного сжиженного газа и вторая поставка за всю историю существования Одесского порта.

До этого порт только отгружал СПГ в режиме "транзит", в единичных случаях – в режиме "экспорт". В сентябре прошлого года к нам зашел первый танкер с импортным (турецким) СПГ. И вот сейчас принимаем второе судно,

– отметил главный диспетчер одесского филиала Администрация морских портов Украины Денис Карпов.

Пока это пробные разовые поставки, хотя в будущем они могут стать регулярными.

Напомним, что с 1 апреля судна крупнейшей в мире компании по доставке контейнеров Maersk Line перестали заходить в Одесский морской торговый порт. Причины ухода из Одессы пока неизвестны.