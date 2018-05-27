В одесской многоэтажке оборвался лифт с людьми: известны подробности

В ночь на воскресенье, 27 мая, в Одессе с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами. К счастью, никто не пострадал.

Об этом информируют в местном СМИ.

Читайте также: В России из-за своей глупости с крана упал строитель: шокирующее видео

О чрезвычайной ситуации правоохранителям сообщила местная жительница. Полицейские, в свою очередь, вызвали скорую и спасателей. В лифте находились три человека, в том числе 8-летняя девочка.

Двери лифта раскрыли сотрудники спецслужбы. Людей передали медработникам для обследования. Особых жалоб на самочувствие у них нет.