В одесской многоэтажке оборвался лифт с людьми: известны подробности
В ночь на воскресенье, 27 мая, в Одессе с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами. К счастью, никто не пострадал.
Об этом информируют в местном СМИ.
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О чрезвычайной ситуации правоохранителям сообщила местная жительница. Полицейские, в свою очередь, вызвали скорую и спасателей. В лифте находились три человека, в том числе 8-летняя девочка.
Двери лифта раскрыли сотрудники спецслужбы. Людей передали медработникам для обследования. Особых жалоб на самочувствие у них нет.
Источник: 24 Канал
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