В Одесской областе трое мужчин пытались незаконно пересечь границу на автомобиле
Пограничники Подольского отряда, впрочем, предупредили попытки мужчин на автомобиле ВАЗ прорвать границу вне пункта пропуска. Нарушителей доставили в пограничное подразделение для идентификации и привлечения к ответственности.
В пресс-службе Госпогранслужбы Украины отметили, что авто приблизилось к государственной границе со стороны Молдовы к населенному пункту Новоалександровка.
Читайте также: Лидер венгров Румынии, которого не пустили в Закарпатье, обвинил посла Украины во лжи
Из автомобиля вышли трое мужчин и начали засыпать инженерный ров. Впоследствии неизвестные попытались на автомобиле незаконно попасть на территорию Украины. Заметив правоохранителей мужчины бросили авто и обратились в бегство. Всех троих нарушителей и автомобиль пограничники задержали вблизи границы. Мужчины были в нетрезвом состоянии и не имели при себе документов.
Авто на котором нарушители пытались прорвать кордон // Госпогранслужба
По словам задержанных один из них является гражданином Украины другие же имеют гражданство Молдовы. Автомобиль пограничники конфисковали в установленном законом порядке.
Выбор редакции
-
Голос страны 9 сезон 12 выпуск: эффектные постановки от тренеров и невероятные выступлениясегодня , 00:59
-
Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах7 апреля , 22:27
-
Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова7 апреля , 20:00