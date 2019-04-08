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      В Одесской областе трое мужчин пытались незаконно пересечь границу на автомобиле

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      Трое нарушителей пытались прорвать кордон в Одесской области
      Трое нарушителей пытались прорвать кордон в Одесской области / Госпогранслужба

      Пограничники Подольского отряда, впрочем, предупредили попытки мужчин на автомобиле ВАЗ прорвать границу вне пункта пропуска. Нарушителей доставили в пограничное подразделение для идентификации и привлечения к ответственности.

      В пресс-службе Госпогранслужбы Украины отметили, что авто приблизилось к государственной границе со стороны Молдовы к населенному пункту Новоалександровка.

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      Из автомобиля вышли трое мужчин и начали засыпать инженерный ров. Впоследствии неизвестные попытались на автомобиле незаконно попасть на территорию Украины. Заметив правоохранителей мужчины бросили авто и обратились в бегство. Всех троих нарушителей и автомобиль пограничники задержали вблизи границы. Мужчины были в нетрезвом состоянии и не имели при себе документов.

      Одещина, кордон, держприкордонслужба
      Авто на котором нарушители пытались прорвать кордон // Госпогранслужба

      По словам задержанных один из них является гражданином Украины другие же имеют гражданство Молдовы. Автомобиль пограничники конфисковали в установленном законом порядке.

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      Теги: Новости Одессы Новости Украины Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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