В Одесской области 14 вагонов сошли с рельсов: около 20 пассажирских поездов меняют маршруты

На железнодорожном перегоне около села Путиловка Великомихайловского района Одесской области, грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, сошел с рельсов. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. 12 вагонов (по данным "Укрзализныци" – 14, – ред.) Поезда легли на бок и еще у 12 оторвало ходовую часть. На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено", – говорится в сообщении полиции.



На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено

В "Укрзализныце" сообщают, что из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка.

В частности, поезда № 762/761 Одесса – Киев, № 94/93 Одесса – Минск, № 24/23 Одесса – Москва, № 106/105 Одесса – Киев, № 146/145 Измаил – Киев проследуют маршрутом через Одессу – Колосовку – Помошную – Чернолесскую – Т. Шевченко – Мироновку – Киев.

Поезда № 136/135 Белгород-Днестровский – Черновцы, № 258/257 Одесса – Львов, № 26/36 Одесса – Рахов – Перемышль, № 108/107 Одесса – Ужгород, № 12/11 Одесса – Львов проследуют через Одессу - Колосовку – Помошную – Слободку – Вапнярку.

Поезд № 84/83 Одесса – Ковель проследует через Одессу – Колосовку – Помошную –Чернолесскую – Т. Шевченко – Мироновку – Фастов – Казатин.

Поезд № 223/224 Киев – Одесса проследует через Подольск – Помошную – Колосовку – Одесса.

Поезда № 23/24 Москва – Одесса и № 258/257 Львов – Одесса проследуют через Слободу – Помошную – Колосиевку – Одесса.

Поезда № 145/146 Киев – Измаил и № 105/106 Киев – Одесса проследуют через Фастов – Мироновку – Чернолесскую – Помошную – Одесса.

Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, к которым сейчас поездами добраться невозможно,

– сообщают в "Укрзализныце".