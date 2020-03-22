В Одесской области горит база отдыха: огонь охватил более тысячи квадратных метров – фото, видео

В Одесской области, в курортном поселке Затока горит база отдыха. Информации о пострадавших пока нет.

Крупный пожар вспыхнул на базе в районе станции "Солнечная". Об этом сообщает "Думская".

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ГСЧС подтверждает возгорание четырехэтажного дома. Когда приехали спасатели, огнем были охвачены первый, второй, четвертый этажи и мансарда.

Ликвидация пожара продолжается. На месте работают 28 пожарных. Спасатели выносят из дома взрывоопасные предметы – газовые баллоны и канистры с горючим.

Очевидцы сообщают, что огонь охватил минимум три гостиницы на первой линии от моря. Одна из них называется "Карамелька", вторая – "Апартаменты Затоки", название третьего уточняется. Огонь быстро распространяется.

Смотрите видео пожара в Затоке:



Пожар в Затоке / Фото "Думская"



Пожар начался на базе в районе станции "Солнечная" / Фото "Думская"



Ликвидация пожара продолжается / Фото "Думская"