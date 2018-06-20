В Одесской области ищут тело мальчика, которого волна смыла в море

В Одесской области, вблизи поселка Приморское ищут тело 11-летнего школьника, которого смыла волна. Он отдыхал на пляже вместе с баскетбольной командой.

Всего в команде было 32 ребенка, они находились под наблюдением тренера и еще двух завучей, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Когда те начали звать детей на берег, то увидели, что на косе остался мальчик. Тренер пошла к нему, но волна внезапно накрыла ребенка с головой. Женщина обратилась в отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

На пляже детей разделили на две команды, они зашли в море, где играли и купались. Затем тренер и два завуча позвали детей на берег. Когда все дети вышли из воды, взрослые увидели одного из игроков – 10-летнего мальчика, который остался на косе. Тренер зашла в воду и начала движение в сторону ребенка. Однако в следующее мгновение волна накрыла его с головой, и он исчез,

– сообщили в полиции.

На место происшествия прибыли правоохранители и спасатели. По данным председателя Килийской отдельной территориальной общины Павла Бойченко, пострадавший является учеником школы города Килия.



Сейчас на месте продолжается спасательно-поисковая операция.

Напомним, спасатели сообщают о росте смертности на воде. С начала года на водоемах страны уже утонули 432 человека, из которых 38 детей. При этом спасти удалось 249 человек, в том числе 22 детей.