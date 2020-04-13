В Одесской области избили полицейского после его замечания об отсутствии масок

В Одесской области задержали мужчину, который избил полицейского после того, как правоохранитель сделал замечание группе людей, которые находились возле магазина без масок.

Причина конфликта, по данным полиции)

Инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП во время выполнения своих обязанностей остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без масок. В то же время туда подъехал 23-летний мужчина, который, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо.

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Что с полицейским

Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Что грозит напавшему

Злоумышленника задержали. Предоставлять любые объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование.

Карантин в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 13 апреля в Украине коронавирусом заболели 3 102 человека, 93 человека умерли : 47 мужчин и 46 женщин. Между тем 97 пациентов выздоровели.

: 47 мужчин и 46 женщин. Между тем 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.

с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. 17 марта Верховная Рада усилила уголовную и административную ответственность за нарушение карантина : штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Также в Киеве, Харькове и Днепре. С 24 марта украинцам запретили совершать какие-либо туристические путешествия , прежде всего самолетами.

, прежде всего самолетами. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами больше чем по двое; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

Ответственность за нарушение условий карантина / Инфографика 24 канала