В Одесской области яхта протаранила лодку, есть пострадавшие: фото

В Одесской области яхта на полной скорости наехала на лодку с 2 людьми. После инцидента судно исчезло.

Яхта наехала на рыбовлецкую лодку еще 24 августа. Тогда два человека получили сильные травмы и могли погибнуть.

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Полиции удалось разыскать яхту только сейчас.



Лодка сильно повреждена после аварии

Выключив ходовые огни, яхта с места происшествия скрылась

Правоохранители проверили несколько причалов Одесской области и почти 50 километров береговой линии.



Полицейские работали несколько дней над поиском яхты

Кроме того, с помощью подводных дронов полицейские провели поверхностный осмотр почти 10 яхт, которые подходили по описанию.

Сейчас правоохранители собрали соответствующие материалы для открытия уголовного производства.

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