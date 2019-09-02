В Одесской области яхта протаранила лодку, есть пострадавшие: фото
В Одесской области яхта на полной скорости наехала на лодку с 2 людьми. После инцидента судно исчезло.
Яхта наехала на рыбовлецкую лодку еще 24 августа. Тогда два человека получили сильные травмы и могли погибнуть.
Читайте также: В крушении санитарного самолета на Филиппинах погибли девять человек: фото, видео
Полиции удалось разыскать яхту только сейчас.
Лодка сильно повреждена после аварии
Выключив ходовые огни, яхта с места происшествия скрылась
Правоохранители проверили несколько причалов Одесской области и почти 50 километров береговой линии.
Полицейские работали несколько дней над поиском яхты
Кроме того, с помощью подводных дронов полицейские провели поверхностный осмотр почти 10 яхт, которые подходили по описанию.
Сейчас правоохранители собрали соответствующие материалы для открытия уголовного производства.
Интересно: Волонтеры выяснили, какой корабль России участвовал в захвате Крыма