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      В Одесской области яхта протаранила лодку, есть пострадавшие: фото

      168 Читати новину українською
      В Одесской области яхта на полной скорости наехала на лодку
      В Одесской области яхта на полной скорости наехала на лодку / npu.gov.ua

      В Одесской области яхта на полной скорости наехала на лодку с 2 людьми. После инцидента судно исчезло.

      Яхта наехала на рыбовлецкую лодку еще 24 августа. Тогда два человека получили сильные травмы и могли погибнуть.

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      Полиции удалось разыскать яхту только сейчас.

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      Лодка сильно повреждена после аварии

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      Выключив ходовые огни, яхта с места происшествия скрылась

      Правоохранители проверили несколько причалов Одесской области и почти 50 километров береговой линии.

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      Полицейские работали несколько дней над поиском яхты

      Кроме того, с помощью подводных дронов полицейские провели поверхностный осмотр почти 10 яхт, которые подходили по описанию.

      Сейчас правоохранители собрали соответствующие материалы для открытия уголовного производства.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Полиция Аварии и ДТП Водный транспорт
      Источник: 24 канал
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