В Одесской области лицеисты массово заболели неизвестной болезнью

В городе Измаиле Одесской области произошло массовое заболевание учеников и преподавателей местного лицея. Однако точное число больных лицеистов пока неизвестно.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в регионе.

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"Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее обучаются 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются похожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в очаге заболевания специалисты проводят комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого станет известен источник возникновения заболевания.