В Одесской области люди угрожают перекрыть дорогу из-за отсутствия отопления

Примерно 2120 абонентов с 18 марта остаются без теплоснабжения в селе Крыжановка Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Восемь крышных котельных остались без газоснабжения из-за отсутствия лимита газа. Эти котельные обеспечивают теплоснабжением восемь многоэтажных домов, где проживают более 2 тысячи человек. В ГСЧС обещают восстановить газоснабжение в четверг, 22 марта.

"Громадське радио" сообщает, что жители угрожают перекрыть дорогу в Одессе, если и дальше будут оставаться без отопления.