12:19
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

В Одесской области люди угрожают перекрыть дорогу из-за отсутствия отопления

64 Читати новину українською
В Одесской области люди угрожают перекрыть дорогу, потому что пятый день без отопления
В Одесской области люди угрожают перекрыть дорогу, потому что пятый день без отопления / Иллюстративное фото

Примерно 2120 абонентов с 18 марта остаются без теплоснабжения в селе Крыжановка Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Пробка длиной в вечность, – Притула рассказал о ситуации возле Ровно

Восемь крышных котельных остались без газоснабжения из-за отсутствия лимита газа. Эти котельные обеспечивают теплоснабжением восемь многоэтажных домов, где проживают более 2 тысячи человек. В ГСЧС обещают восстановить газоснабжение в четверг, 22 марта.

"Громадське радио" сообщает, что жители угрожают перекрыть дорогу в Одессе, если и дальше будут оставаться без отопления.

Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Одессы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду: видео
сегодня, 11:57 Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду: видео
323
Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете
сегодня, 11:46 Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете "жучок"
69
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук