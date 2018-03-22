В Одесской области люди угрожают перекрыть дорогу из-за отсутствия отопления
Примерно 2120 абонентов с 18 марта остаются без теплоснабжения в селе Крыжановка Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Восемь крышных котельных остались без газоснабжения из-за отсутствия лимита газа. Эти котельные обеспечивают теплоснабжением восемь многоэтажных домов, где проживают более 2 тысячи человек. В ГСЧС обещают восстановить газоснабжение в четверг, 22 марта.
"Громадське радио" сообщает, что жители угрожают перекрыть дорогу в Одессе, если и дальше будут оставаться без отопления.
Источник: 24 Канал
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