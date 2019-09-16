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      В Одесской области маршрутка протаранила другую: много пострадавших – фото с места ДТП

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      В Одесской области столкнулись маршрутки
      В Одесской области столкнулись маршрутки / Думская

      В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области столкнулись две маршрутки. В ДТП травмы получили по меньшей мере 19 человек, все они в больнице.

      Количество пострадавших сейчас уточняют правоохранители, сообщают в пресс-службе полиции.

      Важно: Там же, где и Зайцева: в Харькове водитель на кабриолете сбила четырех человек – фото и видео

      Из 19 госпитализированных один человек получил тяжелые травмы.

      Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством,
      – сообщают в полиции.

      ДТП на Одещині з маршрутками
      В Одесской области столкнулись две маршрутки, по меньшей мере, 19 пострадавших

      По данным очевидцев, столкнулись автобус №560 "Одесса – Белгрод-Днестровский" и маршрутка, следовавшая в Затоку пишет "Думская". На месте ДТП работают правоохранители.

      ДТП на Одещині
      Фото с места ДТП на Одесщине

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Транспорт Полиция Новости Одессы Аварии и ДТП
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