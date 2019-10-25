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      В Одесской области маршрутка с пассажирами во время движения провалилась под землю: видео

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      В Белгород-Днесторвске маршрутка с людьми провалилася под землю
      В Белгород-Днесторвске маршрутка с людьми провалилася под землю / nashemisto.com.ua

      В Белгороде-Днестровском 25 октября автобус на асфальтированной дороге застрял в выбоине. Предварительно, яма образовалась из-за утечки в подземных коммуникациях.

      Огромной ямы на дороге раньше не было: она образовалась прямо тогда, когда автобус двигался по этому участку улицы Шевченко. Об этом сообщает местное издание "Наш город".

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      Люди, находившиеся в салоне, во время аварии почувствовали резкое торможение и наклон автобуса справа. Заднее колесо почти полностью погрязло в выбоине. Очевидцы отмечают, что из ямы был слышен шум воды.

      Раньше я
      Яма образовалась прямо во время движения автобуса / nashemisto

      К счастью, обошлось без травмированных.

      Маршрутка провалилась под землю: смотрите видео

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы
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