В Одесской области маршрутка с пассажирами во время движения провалилась под землю: видео
В Белгороде-Днестровском 25 октября автобус на асфальтированной дороге застрял в выбоине. Предварительно, яма образовалась из-за утечки в подземных коммуникациях.
Огромной ямы на дороге раньше не было: она образовалась прямо тогда, когда автобус двигался по этому участку улицы Шевченко. Об этом сообщает местное издание "Наш город".
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Люди, находившиеся в салоне, во время аварии почувствовали резкое торможение и наклон автобуса справа. Заднее колесо почти полностью погрязло в выбоине. Очевидцы отмечают, что из ямы был слышен шум воды.
Яма образовалась прямо во время движения автобуса / nashemisto
К счастью, обошлось без травмированных.
Маршрутка провалилась под землю: смотрите видео