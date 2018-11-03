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      В Одесской области мать задушила своего младенца, "чтобы успокоить": видео

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      В Одесской области мать задушила своего ребенка
      В Одесской области мать задушила своего ребенка / Иллюстративное фото

      В городе Подольск в Одесской области женщина задушила своего 4-месячного ребенка. Сначала женщина уверяла, что обнаружила своего сына мертвым, однако впоследствии призналась в содеянном.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

      О смерти малыша стало известно от фельдшера "скорой", который, прибыв на вызов 1 ноября, констатировал смерть ребенка. Мать младенца сообщила, что ее сын не болел, ночью она его накормила и уложила спать, а утром обнаружила мертвым.

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      Однако на допросе женщина призналась, что все произошло по-другому. По словам матери, младенец всю ночь сильно плакал, женщина никак не могла его успокоить. Поэтому она подошла к ребенку и закрыла ему рот рукой. Мальчик затих, а позже выяснилось, что он задохнулся.

      Женщине объявили подозрение в умышленном убийстве, ее уже задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Злоумышленнице грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Смотрите видео, где мать рассказывает, как задушила своего ребенка:

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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