В Одесской области мертвого дельфина выбросило на пляж: фото 18+

На пляже в Крыжановке нашли мертвого дельфина. Вероятно, животное запуталось в сетях в море и погибло.

Тушу дельфина выбросило на пляж через некоторое время, пишет Odessa Online.

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Дельфина уже начали есть птицы. Что повлекло смерть животного – точно неизвестно.



В Одесской области мертвого дельфина выбросило на пляж

Птицы начали есть мертвое животное

Заметим, что массовый мор рыбы обнаружили в Днепре возле Херсонского морского торгового порта. Что стало причиной массового вымирания рыбы – пока не известно. Подробнее – по ссылке.

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