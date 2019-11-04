В Одесской области мертвого дельфина выбросило на пляж: фото 18+
На пляже в Крыжановке нашли мертвого дельфина. Вероятно, животное запуталось в сетях в море и погибло.
Тушу дельфина выбросило на пляж через некоторое время, пишет Odessa Online.
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Дельфина уже начали есть птицы. Что повлекло смерть животного – точно неизвестно.
В Одесской области мертвого дельфина выбросило на пляж
Птицы начали есть мертвое животное
Заметим, что массовый мор рыбы обнаружили в Днепре возле Херсонского морского торгового порта. Что стало причиной массового вымирания рыбы – пока не известно. Подробнее – по ссылке.
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