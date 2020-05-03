В Одесской области местный житель повесил на дом советский флаг: фото

В селе Бецилово Раздельнянского района, что в Одесской области, местный житель повесил на крыше своего дома советский флаг. Таким образом мужчина решил отпраздновать Международный день труда. Полиция начала уголовное производство.

Сообщение о том, что 52-летний житель села вывесил запрещенную символику, поступило в полицию 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

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Объяснения о праздновании Дня труда правонарушителю не помогли: красный флаг правоохранители изъяли. Также полиция открыла уголовное производство.



Полиция начала уголовное производство / Инфографика 24 канала

За изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганду коммунистического режима любителю СССР грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Обратите внимание! Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" был принят в 2015 году. В нем говорится об уголовной ответственности за изготовление, распространение и публичное использование такой символики, за что могут наказать ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.