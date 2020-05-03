17:32
3 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      В Одесской области местный житель повесил на дом советский флаг: фото

      - Читати новину українською
      В Одесской области мужчина вывесил советский флаг 1 мая 2020
      Мужчина говорит, что отмечал Международный день труда / Гуляйпольский информационный портал

      В селе Бецилово Раздельнянского района, что в Одесской области, местный житель повесил на крыше своего дома советский флаг. Таким образом мужчина решил отпраздновать Международный день труда. Полиция начала уголовное производство.

      Сообщение о том, что 52-летний житель села вывесил запрещенную символику, поступило в полицию 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

      К теме Учительница поздравила первоклассников на 1 мая открытками со Сталиным: фотодоказательства из Днепра

      Объяснения о праздновании Дня труда правонарушителю не помогли: красный флаг правоохранители изъяли. Также полиция открыла уголовное производство.

      прапор на Одещині
      Полиция начала уголовное производство / Инфографика 24 канала

      За изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганду коммунистического режима любителю СССР грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без. 

      Обратите внимание! Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" был принят в 2015 году. В нем говорится об уголовной ответственности за изготовление, распространение и публичное использование такой символики, за что могут наказать ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Полиция Декоммунизация Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Можно ли не останавливать блоки Энергоатома?
      сегодня , 17:32 Можно ли не останавливать блоки Энергоатома?
      Герус Андрій
      Хуже, чем во времена Великой Депрессии: прогнозы для экономики США
      сегодня , 17:23 Хуже, чем во времена Великой Депрессии: прогнозы для экономики США
      Анатолій Максимов