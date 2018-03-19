В Одесской области мошенники поставляли в больницы технический кислород вместо медицинского

В Одесской области предприятие предоставляло поддельные документы о происхождении кислорода и соответствия нормам ГОСТ. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 6 миллионов гривен. Кроме предприятия, к преступлению могут быть причастны и должностные лица медицинских учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Правоохранителями были выявлены факты растраты бюджетных средств при проведении публичных закупок кислорода медицинского для учреждений здравоохранения Одесского региона. Кроме того, что продукция поставлялась по завышенным ценам, вместо кислорода медицинского больницы получали технический. Такой кислород мог представлять угрозу для здоровья пациентов и привести к трагическим последствиям", — говорится в сообщении полиции.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено место приобретения технического кислорода и методы его легализации. В частности, составлялись и выдавались документы с фальсифицированными сведениями. Заказчики получали продукцию вместе с подтверждающими документами, где производителем указывался отечественный завод медицинских приборов.

"Медицинский" кислород не только не отвечал требованиям ДСТУ, его рыночная стоимость была в несколько раз меньше. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 6 миллионов гривен,

— говорят в полиции.

В течение 14-15 марта работники полиции провели санкционированные обыски на предприятии. Правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, 880 тысяч гривен, 1450 евро, более тысячи долларов США, 62 тысячи российских рублей и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.