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      В Одесской области мужчина поджег иномарку таможенника: фото, видео

      83 Читати новину українською
      Авто после поджога
      Авто после поджога / od.npu.gov.ua

      В Одесской области 25 октября неизвестный мужчина поджег автомобиль одного из руководителей таможни. В результате пожара никто не пострадал.

      В полиции Одесской области сообщили, что в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля на автостоянке одного из предприятий в Черноморске.

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      Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

      На видео видно, что около 16.00 неизвестный мужчина подбежал к автомобилю Subaru Tribeca, который был припаркован на улице Промышленной. Мужчина вылил что-то на машину и сбежал, а авто сразу вспыхнуло.

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      Авто после поджога

      Пламя перекинулось на припаркованный рядом Mersedes Sprinter с рентгеновским сканером Rapiscan, который принадлежит Одесской таможни, пишет УНИАН. По данным представителя таможни, пламя повредило рентгеновскую установку.

      Впоследствии в Одесской таможне уточнили, что иномарка принадлежит одному из руководителей поста "Черноморский" Вячеславу Харченко. Пламя повредило рентгеновскую установку.

      Оплавились пластиковые составляющие, другие детали,
      – сказал представитель таможни.

      Он добавил, что по предварительным данным ключевые узлы сканера не повреждены и установка подлежит восстановлению.

      В Одесской области мужчина поджег иномарку таможенника: видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Государственная таможенная служба Авто Полиция Новости Одессы Пожар
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