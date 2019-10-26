В Одесской области мужчина поджег иномарку таможенника: фото, видео

В Одесской области 25 октября неизвестный мужчина поджег автомобиль одного из руководителей таможни. В результате пожара никто не пострадал.

В полиции Одесской области сообщили, что в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля на автостоянке одного из предприятий в Черноморске.

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Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

На видео видно, что около 16.00 неизвестный мужчина подбежал к автомобилю Subaru Tribeca, который был припаркован на улице Промышленной. Мужчина вылил что-то на машину и сбежал, а авто сразу вспыхнуло.



Авто после поджога

Пламя перекинулось на припаркованный рядом Mersedes Sprinter с рентгеновским сканером Rapiscan, который принадлежит Одесской таможни, пишет УНИАН. По данным представителя таможни, пламя повредило рентгеновскую установку.

Впоследствии в Одесской таможне уточнили, что иномарка принадлежит одному из руководителей поста "Черноморский" Вячеславу Харченко. Пламя повредило рентгеновскую установку.

Оплавились пластиковые составляющие, другие детали,

– сказал представитель таможни.

Он добавил, что по предварительным данным ключевые узлы сканера не повреждены и установка подлежит восстановлению.

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