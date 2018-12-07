В Одесской области мужчина убил бывшую жену из-за опекунства над ребенком

В Одессе 6 декабря правоохранители нашли тело погибшей женщины в охваченной огнем квартире. Известно, что поджог и убийство организовал ее бывший муж вместе со своей матерью.

Конфликт из-за ребенка начался несколько лет назад, суд постановил, что малыш будет проживать у родителей по очереди.

Читайте также: Школьник с ножом угрожал убить учителей и себя в Москве: что об этом известно

На момент, когда ребенок был у отца, а экс-жена одна дома, муж решил разделаться с ней. Он убил женщину и поджег квартиру, однако не смог оттуда выбраться. Он вышел на балкон и, не удержав равновесия, выпал с шестого этажа.

28-летнего мужчину подобрала его мать, которая все это время ждала сына под домом в машине. Именно она и увезла сына в больницу. Медики сразу обратились в полицию, поэтому убежать далеко женщине не удалось – неподалеку от медицинского учреждения ее задержали правоохранители.

Чтобы скрыть следы преступления злоумышленники подожгли ее квартиру, в совершении этого преступления обоснованно подозревается бывший сожитель и его мать. Сейчас начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) и статье 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины,

– сказал начальник Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.

Напомним, в среду, 5 декабря, в одном из харьковских супермаркетов полицейский во время обороны застрелил мужчину. Инцидент произошел, когда неизвестный отказался платить за товар.

Оперативное видео Нацполиции: