В Одесской области мужчина упал в строительный котлован
Инцидент произошел в селе Малая Долина Черноморского района, в Одесской области. Чтобы поднять мужчину из строительного котлована, нужна была помощь спасателей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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На месте вызова спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что мужчина упал в яму глубиной примерно 4 м и получил повреждения,
– уточняют спасатели.
Работники ГСЧС по лестнице спустились в котлован и с помощью носилок и спасательной веревки подняли пострадавшего на поверхность. Мужчина с признаками перелома ноги бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу.
Источник: 24 Канал
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