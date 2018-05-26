В Одесской области мужчина упал в строительный котлован

Инцидент произошел в селе Малая Долина Черноморского района, в Одесской области. Чтобы поднять мужчину из строительного котлована, нужна была помощь спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На месте вызова спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что мужчина упал в яму глубиной примерно 4 м и получил повреждения,

– уточняют спасатели.

Работники ГСЧС по лестнице спустились в котлован и с помощью носилок и спасательной веревки подняли пострадавшего на поверхность. Мужчина с признаками перелома ноги бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу.