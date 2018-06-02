В Одесской области на избирательном участке люди подрались с полицейскими

В субботу, 2 июня, на избирательном участке в Великомихайловском районе Одесской области из-за конфликта на избирательном участке пострадали 13 полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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В 13 часов в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в селе Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок.

"Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию. Действия правоохранителей вызвали возмущение некоторых граждан. В результате присутствующие начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей", – говорится в сообщении.

Двое правонарушителей досталены в участок и начато уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительного органа. Также решается вопрос о квалификации происшествия по статье "хулиганство".