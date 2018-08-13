В Одесской области на самом большом озере Украины исчезли отец и сын: подробности

В Одесской области спасатели разыскивают отца и сына, которые 12 августа пошли кататься на резиновой лодке на озеро Ялпуг и не вернулись.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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12 августа в 23:10 в Службу спасения поступило сообщение от женщины о том, что ее муж 1961 года рождения и сын 2008 года рождения в 17 часов пошли на озеро Ялпуг кататься на резиновой лодке и не вернулись,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что для поисковых работ спасатели привлекли первое отделение государственной пожарно-спасательной части №17, две группы быстрого реагирования Болградского отделения Измаильского отдела ГУ Национальной полиции в Одесской области.



Сейчас поиски пропавших продолжаются.



Отметим, что озеро Ялпуг является крупнейшим в Украине, его площадь составляет 149 квадратных километров.