В Одесской области начались совместные масштабные военные учения Украины и Румынии: фото

Во вторник, 4 сентября, в Измаиле Одесской области стартовали украино-румынские военные учения Riverine - 2018. Целью учений является отработка совместных действий катерных тактических групп для повышения возможностей проведения операций по безопасности на Дунае.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

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Подобные двусторонние украинско-румынские учения “Riverine -2018” мы проводим впервые и они направлены на укрепление региональной безопасности и улучшения взаимодействия между флотами Украины и Румынии,

– отметил заместитель начальника управления боевой подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Андрей Куриленко.

Учения продлятся три дня. В течение этого времени украинские и румынские моряки будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО. Обучение будет проходить на участке реки Дунай от м. Измаил (Украина) в г. Брэила (Румыния).

Ранее на Львовщине стартовали масштабные военные учения ВСУ Rapid Trident-2018.