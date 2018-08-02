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В Одесской области нашли тело мальчика, которого искали почти сутки

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В Одесской области нашли тело мальчика, которого искали почти сутки
/ Фото из открытых источников

В Одесской области нашли тело 10-летнего мальчика, который 1 августа вместе с одноклассником вышел на Днестровский лиман.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"1 июля в 19:00 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в 17:30 возле села Калаглия Овидиопольского района на самодельном плоту вышел на воду Днестровского лимана и не вернулся мальчик 2007 года рождения", – говорится в сообщении службы.

На Одещині знайшли тіло хлопчика

В Одесской области нашли тело мальчика

Ребята плавали на самодельном плоту, сделали его из пластиковых бутылок. Один парень смог спастись и добраться до земли, другой же – исчез под водой. Нашли тело местные жители вблизи Белгород-Днестровска. Масштабная поисково-спасательная операция продолжалась почти в течение суток. Сейчас правоохранители еще устанавливают обстоятельства происшествия.

Обследовали значительную территорию водной поверхности, берег, привлекали местных жителей, Национальную полицию, водолазов. И только около 12 часов он был найден возле Белгород-Днестровского. Поиски осложнялись ветром, течениями,
– отметил представитель пресс-службы ГСЧС Одесской области Сергей Решетняк.

 

Теги: Новости Украины Новости Одессы Жертвы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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