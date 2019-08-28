В Одесской области нашли тело мужчины с отрезанной головой
Местная жительница обнаружила ужасную находку на дороге. На обочине лежала голова мужчины, который жил неподалеку.
Правоохранители нашли тело 47-летнего мужчины в его доме, на данный момент оно уже начало разлагаться, об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.
Читайте также: С перерезанным горлом останавливал авто и умолял о помощи: жуткое убийство в Киеве
Двери заброшенного дома, в котором нашли тело мужчины, были открыты настежь. Он проживал там сам и часто злоупотреблял алкогольными напитками.
Жители села рассказали, что видели потерпевшего в последний раз около месяца назад. Он якобы говорил о намерении уехать, поэтому на его отсутствие никто не обратил внимания.
В ходе медицинского осмотра следов насильственной смерти не обнаружено. Однако окончательные выводы о причине смерти и почему голова умершего была найдена отдельно от тела – определит судебно-медицинская экспертиза.
В Одесской области нашли голову мертвого мужчины