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      В Одесской области нашли тело мужчины с отрезанной головой

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      В Одесской области нашли голову мужчины
      В Одесской области нашли голову мужчины / lemberg-news.info

      Местная жительница обнаружила ужасную находку на дороге. На обочине лежала голова мужчины, который жил неподалеку.

      Правоохранители нашли тело 47-летнего мужчины в его доме, на данный момент оно уже начало разлагаться, об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

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      Двери заброшенного дома, в котором нашли тело мужчины, были открыты настежь. Он проживал там сам и часто злоупотреблял алкогольными напитками.

      Жители села рассказали, что видели потерпевшего в последний раз около месяца назад. Он якобы говорил о намерении уехать, поэтому на его отсутствие никто не обратил внимания.

      В ходе медицинского осмотра следов насильственной смерти не обнаружено. Однако окончательные выводы о причине смерти и почему голова умершего была найдена отдельно от тела – определит судебно-медицинская экспертиза.


      В Одесской области нашли голову мертвого мужчины

      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости Одессы Криминальные новости
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