В Одесской области нашли убитым политика из непризнанного Приднестровья

В селе Вапнярка Одесской области, нашли мертвым мужчину со следами насильственной смерти. Источники утверждают, что речь идет о политике непризнанного Приднестровья Андрее Безбабченко.

Информацию об убийстве в комментарии 24 каналу подтвердили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению лиц, совершивших преступление. По данному факту начато уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 115 ("Умышленное убийство"), 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") и 187 ("Разбой"). Официально сообщать фамилию погибшего в пресс-службе отказались.

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По словам источника в правоохранительных органах, убитым является 55-летний гражданин Молдовы Андрей Безбабченко – глава администрации Тирасполя (столица непризнанного Приднестровья) в 2012-2016 годах. Он также был директором ООО "Тираспольская инвестиционная строительная компания" и депутатом Тираспольского городского совета, пишет УНИАН.

Его нашли со связанными руками и следами побоев на лице. Тело лежало неподалеку автомобиля Infiniti. Об исчезновении Безбабченко сообщила жена.

В Украине мужчина проживал якобы после поражения Евгения Шевчука. В 2016 году Безбабченко участвовал в его избирательной кампании в борьбе за пост президента ПМР.