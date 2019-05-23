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      В Одесской области нашли убитым политика из непризнанного Приднестровья

      133 Читати новину українською
      Полиция разыскивает нападавших
      Полиция разыскивает нападавших / 24 канал

      В селе Вапнярка Одесской области, нашли мертвым мужчину со следами насильственной смерти. Источники утверждают, что речь идет о политике непризнанного Приднестровья Андрее Безбабченко.

      Информацию об убийстве в комментарии 24 каналу подтвердили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению лиц, совершивших преступление. По данному факту начато уголовное производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 115 ("Умышленное убийство"), 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") и 187 ("Разбой"). Официально сообщать фамилию погибшего в пресс-службе отказались.

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      По словам источника в правоохранительных органах, убитым является 55-летний гражданин Молдовы Андрей Безбабченко – глава администрации Тирасполя (столица непризнанного Приднестровья) в 2012-2016 годах. Он также был директором ООО "Тираспольская инвестиционная строительная компания" и депутатом Тираспольского городского совета, пишет УНИАН.

      Его нашли со связанными руками и следами побоев на лице. Тело лежало неподалеку автомобиля Infiniti. Об исчезновении Безбабченко сообщила жена.

      В Украине мужчина проживал якобы после поражения Евгения Шевчука. В 2016 году Безбабченко участвовал в его избирательной кампании в борьбе за пост президента ПМР.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Молдова Приднестровье Жертвы Полиция Новости Одессы Криминальные новости
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