В Одесской области осудили женщину, которая занималась подкупом избирателей
В Одесской области осудили женщину, которая предлагала людям деньги за их голоса на выборах. В частности, на выборах объединенных территориальных общин, которые состоялись в апреле.
Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры области.
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Женщина работала в городе Килия и соседних селах. За один голос предлагала 600 гривен.
Когда схему раскрыли, женщину сразу же задержали.
Оценивали голос избирателей в 600 гривен, и выдавали их частями. 200 гривен давали перед голосованием, и остальные уже после их проведения. Подыскивала эта гражданка именно тех жителей Килийского района, которые были в трудном положении, которым требовались средства, заработок,
– сказала спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба.
За содеянное Килийский районный суд приговорил ее к 5,5 годам заключения, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.