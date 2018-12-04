В Одесской области осудили женщину, которая занималась подкупом избирателей

В Одесской области осудили женщину, которая предлагала людям деньги за их голоса на выборах. В частности, на выборах объединенных территориальных общин, которые состоялись в апреле.

Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры области.

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Женщина работала в городе Килия и соседних селах. За один голос предлагала 600 гривен.

Когда схему раскрыли, женщину сразу же задержали.

Оценивали голос избирателей в 600 гривен, и выдавали их частями. 200 гривен давали перед голосованием, и остальные уже после их проведения. Подыскивала эта гражданка именно тех жителей Килийского района, которые были в трудном положении, которым требовались средства, заработок,

– сказала спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба.

За содеянное Килийский районный суд приговорил ее к 5,5 годам заключения, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.