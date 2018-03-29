В Одесской области перевернулся поезд с зерном: появились фото с места аварии

В Одесской области сошел с рельсов и перевернулся частный поезд, который перевозил зерно.

Авария произошла на Ильичевском зерновом терминале, информирует издание "Думская".

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Маневренный локомотив и несколько вагонов с зерном сошли с рельсов. Информацию об этом инциденте подтвердили в "Укрзализныце".

Директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев, уточнил, что авария произошла 28 марта, жертв и пострадавших вследствие нее нет.

Поезд, который сошел с рельсов, частный, и сама авария произошла на частной подъездной колее.

На фото, которые появились в сети, видно, что несколько вагонов буквально слетели с железнодорожного полотна и большой объем зерна буквально усыпал асфальт вдоль колеи.