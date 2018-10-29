В Одесской области пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи

В Черноморске мужчина напал на бригаду скорой помощи, которая приехала к его матери. В результате чего врачей госпитализировали.

На место происшествия приехали полиция, Служба общественной безопасности и еще одна бригада скорой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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"Инцидент произошел 29 октября около трех ночи. Фельдшер бригады получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы, водитель – ушибы и ссадины головы", – сообщила Супрун.

Полиция задержала нападавшего, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

К сожалению, случаи, когда жизни и здоровью медиков грозит опасность, не единичны.

Работаем вместе с Национальной полицией Украины, чтобы решить эту проблему и усилить защиту наших медиков. В частности — внедрить сопровождение медицинского работника по его обращению представителями Национальной полиции Украины. Также установить уголовную ответственность за угрозы и посягательство на жизнь медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей,

– добавила Супрун.

Супрун также отметила, что в Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения безопасных условий оказания медицинской помощи", который включен в повестку дня.