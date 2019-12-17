В Одесской области подделывали туалетную бумагу известного производителя: курьезные фото

В Одесской области компания "Елизавета-ОД" использовала обертку для туалетной бумаги собственного производства похожую на обертку туалетной бумаги "ОБУХОВ". Правда, на одесской упаковке "ОБУХОВ" превратился в "ОПУХОФ". Об этом сообщает пресс-служба одесского отделения АМКУ.

Именно в Антимонопольный комитет обратились представители ЗАО "Киевский картонно-бумажный комбинат". Они пожаловались, что в Одесской области используют упаковку для туалетной бумаги, которая визуально похожа на их.

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В АМКУ провели анкетирование и большинство респондентов указали, что воспринимают оформление упаковок туалетной бумаги как такие, что являются похожими между собой и которые можно спутать при покупке.

Отмечается, что это нарушает права столичного картонно-бумажного комбината, который распространяет продукцию в том числе на территории Одесской области.



Туалетная бумага "ОПУХОВ" и "ОБУХОВ" Туалетная бумага "ОПУХОВ" и "ОБУХОВ"

В отделении АМКУ решили рекомендовать ООО "Елизавета-ОД" "прекратить действия, имеющие признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции".