В Одесской области погиб младенец, которого оставили на подоконнике в роддоме

В городе Подольск Одесской области сегодня умерла новорожденная девочка. Ее нашли на подоконнике в роддоме.

Об этом сообщила пресс-служба Подольского отдела полиции в Одесской области.

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Отмечается, что врач Подольской городской больницы нашел ребенка на подоконнике в здании роддома. Младенец был завернут в пеленки и тяжело дышал. Медики пытались оказать девочке необходимую медицинскую помощь, проводя реанимационные мероприятия, однако спасти младенца не удалось.

Сейчас в полиции пытаются установить причины и обстоятельства смерти ребенка. Также разыскивается женщина, которая оставила ребенка на подоконнике. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Причину смерти установит судебно-медицинский эксперт после вскрытия,

– сообщил начальник Подольского отдела полиции Николай Песчанский.

Правоохранители обращаются к жителям города Подольска, Подольского района и соседних Окнянского, Балтского, Захаровского районов с просьбой сообщать информацию о женщинах, которые имели явные признаки беременности, однако в настоящее время новорожденные дети у них отсутствуют.