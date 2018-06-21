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В Одесской области полицейский требовал от наркозависимого три тысячи долларов

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В Одесской области полицейский требовал от наркозависимого три тысячи долларов
В Одесской области полицейский требовал от наркозависимого три тысячи долларов / Иллюстративное фото

Оперуполномоченный одесской полиции требовал от наркозависимого, который хранил коноплю, три тысячи долларов США за непривлечение его к ответственности. По данному факту начато уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"У одного из одесситов работники полиции обнаружили пакетик конопли, которую он хранил для собственного потребления. Оперуполномоченный Саратского отделения полиции Одессы, работая в рядах Национальной полиции Украины всего три года, во время общения с наркозависимым "объяснил", что избежать уголовной ответственности возможно лишь за "вознаграждение" – три тысячи долларов США", – рассказали в полиции.

Сумму в полном объеме мужчина принес в служебный кабинет 23-летнего полицейского и передал ему. Тогда злоумышленника и задержали.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения. За вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом законодательством предусмотрено лишение свободы до 10 лет.


В Одесской области полицейский требовал от наркозависимого три тысячи долларов

Теги: Коррупция Новости Одессы Взятка Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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