В одесской области повесилась 15-летняя беременная девушка

В воскресенье, 26 августа, в Одесской области повесилась 15-летняя девушка Габриэла, которая была беременной. Известно, что она жила с бабушкой, но некоторое время находилась в приюте для несовершеннолетних.

О трагическом событии рассказал советник председателя Одесской областной государственной администрации по вопросам защиты прав детей Артем Поланский на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Днепре мужчина выпрыгнул из окна в свой день рождения

По его словам, погибшая жила в детском доме, но время от времени возвращалась под опеку родственницы.

В 2003 году опеку над Габриэлой назначили бабушке. Но что-то пошло не так. Несколько раз Габриэла была в приюте, потом попала в наш Детский дом, в результате юридической ошибки, ведь опека бабушки не была снята. В прошлом году снова вернули бабушке. Полтора месяца назад избитую и беременную Габриэлу снова привезли в приют. Ее и бабушку избил 29-летний сожитель,

– написал Полански.

После выписки из больницы девушка вернулась домой, а 26 августа Габриэла повесилась. Поланский отметил, что каждый из нас виноват в смерти девушки.

"Мы недостаточно настойчивы в требованиях к работе государства. Недостаток кадров и финансов для качественной работы социальных служб, Службы по делам детей. Отсутствие кризисного центра для таких трудных подростков. Отсутствие психологов, которые нужны всегда и вовремя. Невмешательство правоохранительных органов и отсутствие наказания для этого 29-летнего урода. Все это в сумме привело к трагедии", – подчеркнул он.

Напомним, относительно недавно на Черниговщине после ссоры с матерью несовершеннолетний мальчик покончил жизнь самоубийством через повешение. Мальчик окончил 6 классов.