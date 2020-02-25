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      В Одесской области преступники с нашивками "СБУ" ограбили предпринимателя

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      Фальшиві поліцейські пограбували одеського підприємця / uain.press

      В Одесской области грабители в спецодежде СБУ ограбили местного предпринимателя на 100 тысяч гривен.

      Инцидент произошел в селе Холодная Балка в Одесской области, сообщает УНН.

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      Шестеро неизвестных в спецодежде с нашивками "полиция" и "СБУ" проникли в частный дом местного предпринимателя. Хозяин дома занимается торговлей горюче-смазочными материалами.

      На тот момент в доме находились 57-летний хозяин, его 28-летний сын и 29-летний пасынок, а также двое их друзей.

      Преступники угрожали всем пистолетом и заставили хозяина отдать 100 тысяч гривен. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "разбой".

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      сегодня
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Одессы Криминальные новости Криминал
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