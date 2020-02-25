В Одесской области преступники с нашивками "СБУ" ограбили предпринимателя

В Одесской области грабители в спецодежде СБУ ограбили местного предпринимателя на 100 тысяч гривен.

Инцидент произошел в селе Холодная Балка в Одесской области, сообщает УНН.

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Шестеро неизвестных в спецодежде с нашивками "полиция" и "СБУ" проникли в частный дом местного предпринимателя. Хозяин дома занимается торговлей горюче-смазочными материалами.

На тот момент в доме находились 57-летний хозяин, его 28-летний сын и 29-летний пасынок, а также двое их друзей.

Преступники угрожали всем пистолетом и заставили хозяина отдать 100 тысяч гривен. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "разбой".