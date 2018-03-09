В Одесской области репетитор обзывала ученика "скотиной" и жестоко била: видео

В Одесской области правоохранители начали уголовное производство по факту избиения детей репетитором в селе Большой Дальник Беляевского района.

Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook.

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Об этом инциденте правоохранителям стало известно из видео, которое появилось в Интернете. На ролике, который, очевидно, сняли сами дети, видно, как пожилая женщина бьет и обзывает мальчика во время занятий и даже грозится задушить его. Из видео можно понять, что занятия проводятся дома у педагога.

Сведения по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе проверки информации выяснилось, что событие имело место в 2016 году на территории Беляевского района. Сотрудники полиции установили личность правонарушительницы. Женщина призналась в содеянном. Сейчас продолжается досудебное следствие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за такие действия женщине, согласно закону, грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.