В Одесской области СБУ разоблачила завод, который поставлял для русской армии части к ракетам

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили предприятие, которое поставляло в РФ продукцию военного назначения. Кроме того, задержали грузовик с товарами, который должен был выехать в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Известно, что продукцию доставляли под видом гражданских товаров и без разрешений Госслужбы экспортного контроля. А заказывали ее частные фирмы, зарегистрированные в Российской Федерации и уже оттуда доставляли на заводы оборонного комплекса России.



Завод доставлял продукцию под видом гражданских товаров



По факту государственной измены и вывоза военного оборудования за пределы Украины правоохранители открыли уголовное производство.



СБУ задержала грузовик с товарами, который должен был выехать в Россию

К слову, Служба безопасности Украины выявила среди своих сотрудников российского агента. Шпиона арестовали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.