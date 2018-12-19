В Одесской области школьница распылила перечный газ: пострадали четверо детей

В среду, 19 декабря, в школе Черноморская Одесской области девушка применила перцовый газовый баллончик, в результате инцидента пострадали четверо учащихся.

Об этом сообщает полиция Одессы на Facebook-странице.

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Сообщение об инциденте поступило от директора одной из общеобразовательных школ Одесской области. Известно, что учеников заведения немедленно эвакуировали.

Четверо шестиклассников были доставлены в больницу с отравлением дыхательных путей. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает,

- указано в сообщении.

Кроме того, учащимся, которых госпитализировали, установили диагноз "острое респираторное отравление неизвестного происхождения". Им оказали необходимую медицинскую помощь, а затем отпустили.

Полиция сообщает, что в помещении школы был распылен перцовый газовый баллончик.

Сотрудники полиции установили, что к указанному событию причастна 13-летняя ученица этой школы,

— указано в сообщении.

Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности.