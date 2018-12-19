23:52
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, сегодня
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, сегодня
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      В Одесской области школьница распылила перечный газ: пострадали четверо детей

      47 Читати новину українською
      В Одесской области школьница распылила перечный газ: пострадали четверо детей
      В Одесской области школьница распылила перечный газ: пострадали четверо детей / Фото из открытых источников

      В среду, 19 декабря, в школе Черноморская Одесской области девушка применила перцовый газовый баллончик, в результате инцидента пострадали четверо учащихся.

      Об этом сообщает полиция Одессы на Facebook-странице.

      Читайте также: В Одесской области силовики обезвредили банду, которая занималась поджогами по всей Украине

      Сообщение об инциденте поступило от директора одной из общеобразовательных школ Одесской области. Известно, что учеников заведения немедленно эвакуировали.

      Четверо шестиклассников были доставлены в больницу с отравлением дыхательных путей. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает,
      - указано в сообщении.

      Кроме того, учащимся, которых госпитализировали, установили диагноз "острое респираторное отравление неизвестного происхождения". Им оказали необходимую медицинскую помощь, а затем отпустили.

      Полиция сообщает, что в помещении школы был распылен перцовый газовый баллончик.

      Сотрудники полиции установили, что к указанному событию причастна 13-летняя ученица этой школы,
      — указано в сообщении.

      Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности.

       

      Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Новости Одессы
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 декабря: Украинские корабли в Керченском проливе и иск Насирова против врача
      сегодня , 22:26 Главные новости 19 декабря: Украинские корабли в Керченском проливе и иск Насирова против врача
      219
      Одна история о "Русском мире"
      сегодня , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 736
      Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      сегодня , 21:30 Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      Юлія Михайлова 3652
      Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      сегодня , 21:00 Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      Яніна Ткачук 34
      Субсидия для съемной квартиры: инструкция по оформлению
      сегодня , 20:01 Субсидия для съемной квартиры: инструкция по оформлению
      Яніна Ткачук 219
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Год назад Верховная Рада приняла "языковой" закон
       3 июля 2013 , 21:15 8
      Курс валют на 17 сентября: евро разогнался относительно цены, доллар не отстает
       17 сентября , 08:30
      "Хацкевича никто не хотел слушать, его увольняли", – Суркис – о победе Динамо над Ренном
       9 ноября , 10:02
      Рекордный трансфер в истории футбола: выяснились ранее неизвестные детали сделки – результаты расследования
       9 ноября , 22:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук