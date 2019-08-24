В Одесской области снова пожар: в Черноморске горит детский развлекательный центр – фото и видео

В Черноморске, в Одесской области вспыхнула пристройка коммунального предприятия "Радуга". В здании расположены сразу несколько организаций, среди которых караоке-клуб TU:SE и детский развлекательный центр.

Впоследствии огонь добрался до третьего этажа, где и расположен детский развлекательный центр, сообщает "Думская".

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Как известно, местом возгорания был именно караоке-клуб. А уже оттуда огонь начал распространяться по прилегающим помещениям. В целом пожар охватил помещение размером около 500 квадратных метров.

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На месте пожара дежурят кареты скорой помощи. Медики заверили, что внутри здания никто не пострадал, сообщает "Информационный портал Черноморска".

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