В Одесской области столкнулись рыбацкие лодки, есть жертвы: фото
В реке Глубокий Турунчук столкнулись 2 рыбацкие лодки, один человек погиб. Авария произошла вечером 8 ноября.
Столкновение лодок произошло из-за ограниченной видимости в тумане, а также из-за отсутствия осветительных огней на одной из лодок, сообщили в полиции.
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В результате аварии один из рыбаков погиб, еще один получил травмы.
В результате столкновения погиб человек
Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Недавно в Одесской области горела яхта депутата Таировской объединенной территориальной общины Всеволода Шаевского. Детали и фото – здесь.
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