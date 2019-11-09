В Одесской области столкнулись рыбацкие лодки, есть жертвы: фото

В реке Глубокий Турунчук столкнулись 2 рыбацкие лодки, один человек погиб. Авария произошла вечером 8 ноября.

Столкновение лодок произошло из-за ограниченной видимости в тумане, а также из-за отсутствия осветительных огней на одной из лодок, сообщили в полиции.

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В результате аварии один из рыбаков погиб, еще один получил травмы.



В результате столкновения погиб человек

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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