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      В Одесской области столкнулись рыбацкие лодки, есть жертвы: фото

      29 Читати новину українською
      В Одесской области столкнулись рыболовные лодки
      В Одесской области столкнулись рыболовные лодки / od.npu.gov.ua

      В реке Глубокий Турунчук столкнулись 2 рыбацкие лодки, один человек погиб. Авария произошла вечером 8 ноября.

      Столкновение лодок произошло из-за ограниченной видимости в тумане, а также из-за отсутствия осветительных огней на одной из лодок, сообщили в полиции.

      Кстати: В Киеве на Оболони затонула яхта: фото, видео

      В результате аварии один из рыбаков погиб, еще один получил травмы.

      одещина човни жертви зіткнення рибалки
      В результате столкновения погиб человек

      Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

      Недавно в Одесской области горела яхта депутата Таировской объединенной территориальной общины Всеволода Шаевского. Детали и фото – здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Полиция Водный транспорт Жертвы Криминальные новости Новости Одессы
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