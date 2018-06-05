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В Одесской области стреляли в депутата городского совета

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В Одесской области стреляли в депутата Черноморского городского совета
В Одесской области стреляли в депутата Черноморского городского совета / Ілюстративне фото

В ночь на вторник, 5 июня, в Черноморске Одесской области неизвестный стрелял в 54-летнего депутата городского совета. Мужчину забрали в больницу с повреждениями бедра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел возле дома пострадавшего. К его автомобилю подбежал неизвестный и совершил несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

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Пострадавший депутат с телесными повреждениями в виде ранения бедра был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Сейчас правоохранители принимают меры по установлению и задержанию злоумышленника.

Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Новости Одессы Криминальные новости Полиция
Источник: 24 Канал
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