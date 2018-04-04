В Одесской области трагически погиб пограничник
Во время мониторинга линии государственной границы погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда, что в Одесской области. Мужчина попал под поезд.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Читайте также: Появилась информация о количестве погибших и пропавших без вести на Донбассе пограничников
"Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Сейчас назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего. На месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции, военная прокуратура.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии