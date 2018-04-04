В Одесской области трагически погиб пограничник

Во время мониторинга линии государственной границы погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда, что в Одесской области. Мужчина попал под поезд.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте также: Появилась информация о количестве погибших и пропавших без вести на Донбассе пограничников

"Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Сейчас назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего. На месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции, военная прокуратура.