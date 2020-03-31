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      В Одесской области трагически погибли двое мужчин: они пытались спасти собаку

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      Зсув глини поховав під собою 2 чоловіків / пресслужба Нацполіції

      Инцидент произошел утром 31 марта в Беляевском районе Одесской области. На берегу Хаджебейського лимана произошел обвал глины, который похоронил под собой двух мужчин.

      Вони намагалися врятувати собаку – викопували його із лисячої нори. Втім, їх самих присипало глиною. Про трагедію інформують у Нацполіції Одеської області. Відомо, що інцидент трапився о 5 годині ранку.

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      Наразі на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Вони намагаються встановити особи загиблих, а також – усі обставини трагедії.


      На місці продовжують працювати рятувальники / Пресслужба Нацполіції

      Зауважимо, що обвали на пляжах Одещини трапляються досить часто. Торік у липні зсув ґрунту трапився на одному з пляжів Одеси. Дивом обійшлося без жертв, хоч на аварійній ділянці й перебували відпочивальники.

      Трагедія трапилась на березі Хаджибейського лиману: карта

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Полиция Жертвы Новости Одессы Стихийный бедствия Новости Украины
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