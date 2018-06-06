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В Одесской области транслируют телеканалы пророссийских боевиков Донбасса: фотодоказательство

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Телевидение пророссийских боевиков в Одесской области
Телевидение пророссийских боевиков в Одесской области / Facebook-страница Бобровской

В Затоке Одесской области на телевидении вещают телеканалы российских оккупационных сил Донетчины и Луганщины.

Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовала экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

Она также призвала принять меры Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Министерство информационной политики.

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Приезжайте в Затоку Одесской области, посмотрите "Новороссию" и "Оплот"! Сразу в отеле, недалеко от моря, в 900 километрах от Донецка и 1200 – от страны-оккупанта. И это не приграничный район к "ПМР",
– говорится в сообщении Бобровской.

Впоследствии она обновила свое сообщение и поблагодарила за оперативность правоохранительных органов, которые прибыли на место.

 

Теги: Новости Украины Новости Одессы Медиа СМИ Скандал Российская пропаганда
Источник: 24 канал
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