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В Одесской области усилят охрану учебных заведений: известна причина

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В Одесской области решили усилить меры безопасности из-за участившихся случаев отравления детей в школах Украины
В Одесской области решили усилить меры безопасности из-за участившихся случаев отравления детей в школах Украины / politeka.net

В Одесской области усилят меры безопасности из-за массового отравления школьников неизвестным веществом в трех городах Украины. Такое поручение 23 мая дал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Для защиты учебных заведений в Одесской области собираются задействовать дополнительные подразделения Национальной полиции Украины, передают в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

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Главная задача сегодня – сделать невозможным повторение таких ситуаций в Одесской области. Уже завтра тысячи наших детей будут сдавать ЗНО по украинскому языку и литературе, дальше – последние звонки, выпускные вечера. Призываю все районы и города максимально ответственно отнестись к вопросам безопасности,
– отметил глава Одесской ОГА.

Кроме этого, Степанов добавил, что на всех массовых мероприятиях власти области обеспечит присутствие правоохранителей.

В частности в ведомстве рекомендовали ограничить доступ на территорию учреждений образования лиц, которые не принимают непосредственного участия в образовательном процессе. Также будет усилен контроль по недопущению внесения подозрительных предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни детей. Сейчас организовано сопровождение школьных автобусов до пунктов проведения ЗНО.

Напомним, 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили, вероятно, перцовый спрей. В результате всех детей учебного заведения эвакуировали. В больницу попали 37 человек. Впоследствии все дети были выписаны из больницы.

Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Новости Одессы Образование отравление Дети
Источник: 24 канал
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