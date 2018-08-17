В Одесской области устанавливают памятник в виде Донецкого аэропорта: фото

Памятник Защитникам Украины сейчас устанавливают в поселке Доброслав Лиманского района Одесской области. Монумент представляет собой стилизованную диспетчерскую башню Донецкого аэропорта.

Об этом информирует "Думская".

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Памятник в виде полуразрушенной башни аэропорта, которая стала символом героизма украинских воинов-киборгов, будет стоять в местном парке Славы.

Авторы – скульптор Виталий Квак и мастер художественной ковки Освальдо Искерго Фрага. Раньше они украсили Доброслав такими арт-объектами, как "Девушка-весна" и "Десять заповедей".

По информации СМИ, откроют памятник 24 августа, в День Независимости Украины.

Памятник Защитникам Украины в поселке Доброслав на Одесщине