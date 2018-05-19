В Одесской области в дом члена партии Порошенко бросили гранату

В ночь с субботы, 19 мая, во двор депутата Измаильского районного совета, председателя районной организации партии "Блок Петра Порошенко" Александра Петкова неизвестные бросили гранату.

Об этом сообщает "Бессарабия Информ".

Дом расположен на улице Холостякова, 113. По данным издания, гранату во двор кинули, когда хозяева дома были в отъезде в Одессе.

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Об инциденте в полицию сообщила женщина, которая присматривала за домом и утром обнаружила на заднем дворе у окон столовой следы детонации. В результате взрыва были повреждены забор, тротуарная плитка и металлопластиковые окна.