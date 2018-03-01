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В Одесской области в ДТП погиб чиновник городского совета

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В Одесской области в результате аварии погиб чиновник Виктор Минчев
В Одесской области в результате аварии погиб чиновник Виктор Минчев / Фото из Facebook

28 февраля в Одесской области в результате аварии погиб начальник финансового управления Белгород-Днестровского городского совета Виктор Минчев.

Об этом сообщила мэр города Алла Гинак на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, ДТП произошло в районе села Прибрежное Белгород-Днестровского района около 17:30. Автомобиль Chevrolet, за рулем которого был Минчев, в условиях плохой видимости из-за непогоды совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai.

Начальник финансового управления с травмами был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Кроме него, с травмами головы госпитализировали его жену, которая также ехала в автомобиле, и водителя второй иномарки.

Отмечается, что Виктор Минчев был лидером болгарской общины Аккермана.

Обстоятельства происшествия устанавливает следователь Белгород-Днестровского отдела полиции.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы Жертвы
Источник: 24 Канал
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