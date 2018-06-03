В Одесской области вблизи избирательного участка стреляли из травматического оружия

Событие произошло в селе Цебриковое Великомихайловского района, что в Одесской области, где проходят выборы поселкового совета. Полиция выясняет обстоятельства выстрела из травматического оружия вблизи избирательного участка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Один из граждан произвел выстрел в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие,

– говорится в сообщении полиции.

В результате происшествия никто не пострадал. В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас продолжается проверка.