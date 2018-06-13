В Одесской области внезапно умерла 18-летняя студентка: правоохранители говорят об убийстве

"Правоохранители установили, что спиртные напитки и наркотические вещества девушка не принимала. Предсмертное письмо не оставляла, намерений самоубийства не высказывала. Сейчас назначен ряд экспертиз, которые установят причину смерти", – говорят полицейские.

По факту происшествия начато уголовное производство по части статьи об умышленном убийстве. Ведется следствие.

Напомним, недавно в Житомирской местная жительница обнаружила в собственной квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни. По словам правоохранителей, подростки отравились неизвестным веществом.