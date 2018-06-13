В Одесской области внезапно умерла 18-летняя студентка: правоохранители говорят об убийстве
В городе Килия, что в Одесской области, в комнате общежития местного лицея обнаружили тело 18-летней студентки, на котором не было признаков насильственной смерти. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
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Отмечается, что умершая была уроженкой Саратского района, однако училась и жила в Килии.
"Правоохранители установили, что спиртные напитки и наркотические вещества девушка не принимала. Предсмертное письмо не оставляла, намерений самоубийства не высказывала. Сейчас назначен ряд экспертиз, которые установят причину смерти", – говорят полицейские.
По факту происшествия начато уголовное производство по части статьи об умышленном убийстве. Ведется следствие.
Напомним, недавно в Житомирской местная жительница обнаружила в собственной квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни. По словам правоохранителей, подростки отравились неизвестным веществом.