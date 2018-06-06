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В Одесской области врача-психиатра будут судить за получение взятки

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В Одессе врач требовала взятку в размере 1000 долларов
В Одессе врач требовала взятку в размере 1000 долларов / cyberbrains.org.ua

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении врача-психиатра одесского медицинского центра, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом информировала пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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По данным расследования медик КП "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" требовала и получила от гражданки 1000 долларов взятки за помещение в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы.

Напомним, недавно оперативники СБУ разоблачили на взятке старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта одного из одесских райотделов полиции.

Теги: Новости Украины Полиция Деньги Новости Одессы Взятка Коррупция
Источник: 24 Канал
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