В Одесской области врача-психиатра будут судить за получение взятки

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении врача-психиатра одесского медицинского центра, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом информировала пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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По данным расследования медик КП "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" требовала и получила от гражданки 1000 долларов взятки за помещение в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы.

Напомним, недавно оперативники СБУ разоблачили на взятке старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта одного из одесских райотделов полиции.