В Одесской области врача-психиатра будут судить за получение взятки
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении врача-психиатра одесского медицинского центра, подозреваемого во взяточничестве.
Об этом информировала пресс-служба прокуратуры Одесской области.
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По данным расследования медик КП "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" требовала и получила от гражданки 1000 долларов взятки за помещение в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы.
Напомним, недавно оперативники СБУ разоблачили на взятке старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта одного из одесских райотделов полиции.
Источник: 24 Канал
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